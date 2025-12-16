Tentim vrasja në Nashec të Prizrenit, këta janë viktima dhe i dyshuari

Burimet e Klankosova.tv mësojnë se viktima në këtë rast është A.Gutaj, i cili sipas mjekëve është jashtë rrezikut për jetën.
Kurse, i dyshuari në këtë rast është Anton Kelmendi, i cili është arrestuar nga policia.
Po ashtu është konfiskuar edhe arma e cila dyshohet se është përdorur në këtë incident.
Lidhur me këtë ngjarje të rëndë, hetimet janë duke u zhvilluar derisa rasti po cilësohet si “Vrasje e mbetur në tentativë”.
Shënim: Personi/personat e përmendur në këtë artikull, prezumohen të pafajshëm deri në një vendim të formës së prerë nga gjykata.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren