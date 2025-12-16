1.4 C
Prizren
Tentim vrasja në Nashec të Prizrenit, këta janë viktima dhe i dyshuari

Burimet e Klankosova.tv mësojnë se viktima në këtë rast është A.Gutaj, i cili sipas mjekëve është jashtë rrezikut për jetën.

Kurse, i dyshuari në këtë rast është Anton Kelmendi, i cili është arrestuar nga policia.

Po ashtu është konfiskuar edhe arma e cila dyshohet se është përdorur në këtë incident.

Lidhur me këtë ngjarje të rëndë, hetimet janë duke u zhvilluar derisa rasti po cilësohet si “Vrasje e mbetur në tentativë”.

Shënim: Personi/personat e përmendur në këtë artikull, prezumohen të pafajshëm deri në një vendim të formës së prerë nga gjykata.

