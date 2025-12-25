4.2 C
Prizren
E enjte, 25 Dhjetor, 2025
Shi dhe borë sot

Mbi vendin tonë, të enjten parashihet të mbajë mot kryesisht i vranët, me reshje shiu dhe bore.

Si pasojë e ndryshimit të situatës meteorologjike, Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njofton se parashikimi i mëhershëm ka pësuar ndryshime të lehta, ku përpos rigave të shiut parashihen edhe reshje bore.

“Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -1 deri 1gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 1-2 gradë Celsius. Vorbulla polare ka fuqizuar aktivitetin e saj, duke krijuar kushte për ulje të temperaturave, sidomos atyre maksimaleve, duke mundësuar ndryshime të lehta të parametrave meteorologjik”, u tha në njoftimin e IHMK-së.

Sipas njoftimit, era do të fryjë kryesisht nga veriperëndimi, me shpejtësi 1–7 m/s.

