2.8 C
Prizren
E premte, 26 Dhjetor, 2025
type here...

Rozë

“Emrin tënd e përjetësova” – publikohet kënga kushtuar Komandant Drinit nga tenori Kastriot Tusha

By admin

Është publikuar kënga e re “Emrin tënd e përjetësova”, e cila i kushtohet çlirimtarit Ekrem Rexha – Komandant Drini.

Kënga interpretohet nga tenori i njohur Kastriot Tusha, ndërsa muzika dhe orkestrimi janë realizuar nga kompozitori Edmond Zhulali.

Teksti mban autorësinë e Ramazan Çekës, kurse videoklipi është punuar nga Fitim Sopjani.

Kënga është publikuar në YouTube dhe sjell një nderim të veçantë për figurën e Komandant Drinit, duke rikujtuar kontributin e tij për lirinë e vendit./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Pas një mungese të gjatë, Gjesti rikthehet për Krishtlindje!
Next article
Limaj nga Malisheva bën thirrje të votohet Nisma

Më Shumë

Fokus

Prizreni e mbyll vitin me shumë vizitorë,gastronomia e pëlqyer nga të huajt

Atmosfera e festave të fundvitit po ndihet pothuajse në çdo pjesë të qytetit të Prizrenit. Edhe në këto ditë të ftohta dimërore, vizitorët janë...
Lajme

Emërime të reja në Dragash: Qafleshi-Skeraj shefe e Kabinetit të Kryetarit, Halili drejtor i Administratës

Komuna e Dragashit ka njoftuar sot për dy emërime të reja në pozitat udhëheqëse të administratës komunale. Sipas njoftimit, Arijeta Qafleshi Skeraj është emëruar shefe...

Një vajzë 12 vjeçare ndërron jetë në Pediatrinë e Spitalit të Prizrenit

Kampionët bindës në Rahovec

Bujar Loci shpallet “Trajneri më i Mirë i Vitit”

Arrestohet një polic në Vërmicë, dyshohet se me ryshfet e lejoi një qytetar serb të hyjë në Kosovë

Fluks i lartë automjetesh edhe në kufirin Shqipëri-Kosovë

Kamioni ndot asfaltin, kompania gjobitet me 1000 euro në Prizren

Gjendje alarmante në Prizren, një lagje deri në katër ditë pa rrymë

Viti i humbur dhe “epopeja” mashtruese e A.K

Shi dhe borë sot

“Emrin tënd e përjetësova”, Kastriot Tusha sot sjell këngën për Komandant Drinin

E trishtë! 12-vjeçares që vdiq në Spitalin e Prizrenit nesër i jepet lamtumira

Kriza e furnizimit me rrymë në Suharekë, Muharremaj apel qytetarëve: Nuk është problemi te kryetari i komunës

Riemërohet Liridona Misinaj Piraj drejtoreshë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Dragash

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne