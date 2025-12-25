Pas një mungese të gjatë, Gjesti rikthehet për Krishtlindje!

Pas një periudhe të gjatë të shkëputur nga jeta publike dhe rrjetet sociale, shkaktuar nga humbja e vëllait, këngëtari i njohur Gjesti rikthehet për publikun në një mënyrë simbolike.
Kompania e tij menaxhuese, Three60 Music, publikoi një imazh festiv të artistit për të uruar Krishtlindjen, duke rikthyer praninë e tij mes fansave.
Në foto, Gjesti shfaqet me stilin e tij karakteristik, xhins dhe atlete rozë të ndezura, i rrethuar nga dritat festive të pemës së Krishtlindjes. Ajo që bie në sy është natyra e imazhit, i cili duket të jetë përpunuar ose gjeneruar me Inteligjencë Artificiale, duke krijuar një avatar që ruan prezencën e artistit pa ekspozuar pamjen e tij reale. Kjo zgjedhje tregon se Gjesti vazhdon të mbajë distancën private në këtë periudhë zie.
Fansat reaguan menjëherë me mesazhe emocionale dhe mbështetje të madhe. Në seksionin e komenteve, shumica shprehnin mallin dhe pritjen për rikthimin e tij fizik: “Na ka marrë malli shumë dhe i urojmë çdo të mirë,” shkruante një ndjekëse, ndërsa të tjerë shprehnin emocion më të fortë: “Gjesti o shpirt, vdiqëm për ty.”
Menaxhmenti nuk ka dhënë detaje për një rikthim të afërt në skenë, por kjo “kartolinë virtuale” shihet si një sinjal shprese. Komuniteti i fansave mbetet besnik dhe i gatshëm ta presë artistin, duke ndarë dashuri dhe mbështetje gjatë kësaj periudhe të vështirë.
