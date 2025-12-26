0.7 C
Prizren
E shtunë, 27 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Nga lufta në politikë – Sozia e Adem Jasharit në garë për deputet

By admin

Njihet si personi që në aspektin fizik, më së shumti ngjason me komandantin legjendar, Adem Jashari. Është fjala për luftëtarin e tri luftrave, Bekim Hotin nga Malisheva. Së fundmi, Hoti po e kërkon mandatin e deputetit, duke u bërë pjesë e listës së deputetëve nga Nisma Socialdemokrate.

Janë dy persona të ndryshëm në një fotografi.

E ngjashmëria fizike mes tyre, është e këtij niveli.

Në njërën anë, është vet komandanti legjendar, Adem Jashari, e anën tjetër, luftëtari i tri luftërave, Bekim Hoti, nga Malisheva.

Ky i fundit për Tëvë1, ka thënë se ishte pikërisht rënia heroike e komandantit legjendar, që e shtyri t’i bashkohet Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

“Menjëherë pas rënies së Jasharëve, unë kam vazhduar me dy shokët e klasës, Zejnullah Berishën dhe Minir Hotin, kemi shkuar për Shqipëri, jemi armatosur dhe jemi kthyer për Kosovë”, tha kandidati nga Nisma, Bekim Hoti.

Nisjen për në shtetin shqiptar, Hoti me dy shokët, e bën nga bankat e shkollës së mesme.

Sekretin ia besuan, vetëm ish-kryetarit të klasës, Shaban Kilajt.

“Meqenëse isha kryetar i klasës, Bekimi mu afrua dhe me thotë: Shabë, disa ditë do të mungojmë, por t’i nuk duhet ta ndash më askënd. Pastaj më tha se do ta marrim rrugën për në Shqipëri, arsyeja është më u armatos”.

Por, mungesat e shumta, bën që tre nxënësit te jenë në prag të përjashtimit nga shkolla.

“Për shkak të mungesave të shumta, këshilli i shkollës kërkon që këta të përjashtohen nga shkolla. U detyrova që ta them një sekret, që i kam premtua Bekimit që nuk do të flas më askënd. I tregova profesorit që tre shokët tanë kanë marrë rrugën për në Shqipëri për mu armatos. Reagimi i profesorit ka qenë mbresëlënës, iu mbushën sytë me lot”, tha ish-kryetari i klasës 4/7, Shaban Kliaj.

Pas transformimit të UÇK-së Hoti shërbeu si kapiten në TMK, për 10 vite.

Por nga viti 2021, Hoti u bë njeriu që më së shumti, i ngjason komandantit legjendar, Adem Jasharit.

“Në luftën në Maqedoni të Veriut në vitin 2001, atëherë në atë kohë në luftë i pata rritë flokët dhe mjekrën dhe nga ai vit, e kam pas si qëllim me i ngjasuar komandantit legjendar, por ngjasimi është vetëm fizik, sepse në tërësi, ngjashmëri me komandantin nuk mund të ketë askush në botë”, tha ai.

E së fundmi, Hoti u kthye edhe një herë nën komandën e komandant Çelikut.

Këtë herë si kandidat për deputet nga radhët e Nismës Socialdemokrate për zgjedhjet e 28 dhjetorit.

“Pas pauzës, duke e parë gjendjen kaotike në politikë këtu në shtetin tonë, duke e analizuar gjendjen aktuale, tashmë jam pjesë e listës, z. Fatmir Limaj, me numër 122”.

Ndryshe, nga viti 2013 deri në vitin 2017, Bekim Hoti shërbeu edhe si asamblist në Kuvendin Komunal të Malishevës.

 

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Egzon Gjuka e Tina Hetemi më të mirët e vitit
Next article
Kurti në Has premton 1 miliard euro investim për prodhimtarinë dhe mbështetje për bujqit e fermerët e Prizrenit

Më Shumë

Fokus

Kampionët bindës në Rahovec

Kampionia e Kosovës, Trepça shënoi fitore në udhëtim ndaj Rahoveci 029 57:110 (11:32, 16:23, 11:24, 19:24), në javën e 13-të të ProCredit Superligës, raporton...
Lajme

104 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...

“Gjendje alarmante”, Totaj: Lagjet në Prizren kanë mbetur pa rrymë që 2-3 ditë

Gjendet pa shenja jete një grua në Prizren

Reshjet e borës, Durmishi thotë se të gjithë operatorët janë aktivizuar për mirëmbajtjen e rrugëve

Tentohet të digjet një restorant në Prizren, policia në kërkim të dyshuarve

Dy vite pa Illmen Bajrën – KB Bashkimi e kujton figurën dhe kontributin e ti

Riemërohet Liridona Misinaj Piraj drejtoreshë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Dragash

Kriza e furnizimit me rrymë në Suharekë, Muharremaj apel qytetarëve: Nuk është problemi te kryetari i komunës

Kryeqytetasit fitojnë ndaj kuqezinjve në Prizren

Policia e ndjek nëpër mal dhe e kap të dyshuarin që e dogji autoambulancën në Rahovec

Si janë përdorur fetë nga burrat kundër grave

Durmishi: Rruga Prizren – Tetovë po bëhet realitet

Arrestohet një polic në Vërmicë, dyshohet se me ryshfet e lejoi një qytetar serb të hyjë në Kosovë

Andersoni i Bashkimit shpallet më i miri i javës

Gjendje e rënduar energjetike në Prizren, digjen trafo

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne