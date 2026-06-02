Lajme

Në Rahovec përkujtohet heroi Mentor Krasniqi

By admin

Në Rahovec është përkujtuar heroi i Kosovës, Mentor Krasniqi, në 27-vjetorin e rënies së tij heroike.

Në një ceremoni përkujtimore, familjarë, bashkëluftëtarë dhe përfaqësues institucionalë kanë nderuar jetën, veprën dhe sakrificën e tij në luftën çlirimtare të Kosovës.

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka theksuar se së bashku me kryetarin e Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, me familjarë dhe bashkëluftëtarë është nderuar figura e Mentor Krasniqit, të cilin e ka cilësuar si shok idealit dhe koleg studimesh.

“Sot, së bashku me Kryetarin Bali Muharremaj, me familjarë, me bashkëluftëtarë e me miq, nderuam jetën, veprën dhe sakrificën e një luftëtari të madh të lirisë, në 27-vjetorin e rënies heroike të shokut tim të idealit dhe kolegut të studimeve, Heroit Mentor Krasniqi. I plagosur rëndë më 1 qershor 1999 në luftimet e ashpra të Bukoshit, ai u përjetësua më 2 qershor, vetëm dhjetë ditë para çlirimit të Kosovës”, ka deklaruar Latifi.

Ai ka kujtuar edhe njohjen e tyre të hershme në vitin 1992, gjatë studimeve në Prishtinë.

“Me Mentorin u njoha në vitin 1992, kur ishim studentë të Kimisë në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë. Na bashkoi jo vetëm rruga e studimeve, por edhe ideali i lirisë dhe angazhimi i përbashkët atdhetar, fillimisht në LKÇK e më pas në radhët e UÇK-së”, ka shtuar ai.

Latifi ka vlerësuar kontributin e Mentor Krasniqit në luftën çlirimtare, duke theksuar rolin e tij në përgatitjen dhe aftësimin e ushtarëve të UÇK-së.

“Mentor Krasniqi u dëshmua si luftëtar trim dhe i përkushtuar. Ai dha kontribut të rëndësishëm në përgatitjen dhe aftësimin e ushtarëve të UÇK-së, duke qenë gjithmonë në vijën e parë të luftës. Qëndroi me armë në dorë deri në fund, duke rënë pas plagëve të marra në betejën e Bukoshit”, thuhet në deklaratë.

Në fund, ai ka theksuar se vepra dhe sakrifica e tij mbeten udhërrëfyes për brezat e ardhshëm.

“Vepra dhe sakrifica e tij, si e të gjithë dëshmorëve të lirisë, mbeten udhërrëfyes për brezat që vijnë. E pavdekshme qoftë vepra atdhetare e Heroit Mentor Krasniqi! Lavdi!”, ka përfunduar Latifi./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kryetari i Malishevës bëri homazhe në 27-vjetorin e rënies së dëshmorëve të kombit
Next article
Sekuestrohen mbi 3,400 aksesorë telefonikë në Terminalin Doganor në Vërmicë

Më Shumë

Lajme

Aksident mes dy veturave në Rugovë të Hasit, dy të lënduar

Rreth orës 14:20, në rrugën magjistrale Gjakovë-Prizren, në fshatin Rugovë, ka ndodhur një aksident trafiku mes dy automjeteve, ku si pasojë e aksidentit janë...
Sport

Liria me njoftim për tifozët: Sektori lindor i dedikuar për përkrahësit në Klinë

Liria ka dalë me një njoftim zyrtar për tifozët para ndeshjes së rëndësishme ndaj Dinamos në playoffin e Ligës së Parë të Kosovës. Klubi ka...

Mbahet edicioni i 22-të i Festivalit “Fluturat”, promovohen talentet e reja në Prizren

Malisheva ashpërson masat ndaj ndotësve, Kastrati vlerëson kontributin e bizneseve

Mot me diell, temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 26 gradë Celsius

“Festa e Automjeteve Historike” mbahet më 30 maj në qendër të Dragashit

Fluks i lartë në Morinë, qytetarë të Kosovës drejt bregdetit shqiptar

Kron Balidemaj fiton Bunarfest 2026, Dona Bytyqi dhe Mohul Varma në podium

Berisha uron Bashkësinë Islame të Prizrenit për Kurban Bajramin

Sot finalja e Ligës së Kampionëve: PSG apo Arsenal?

Edicioni i katërt i “Prizren Rock & Blues Festival”, spektakolar dhe energjik si asnjëherë më parë

“Nuk largohem pa e përmbyll me Lirinë” – Munishi hedh poshtë spekulimet

VV në Prizren takon gratë e lagjes Dardania

Dinamo mposht Lirinë, siguron finalen e barazhit për Superligë

Në datëlindjen e 90-të të ikonës së kinematografisë shqiptare

Përkujtohen dëshmorët e UÇK-së në 27-vjetorin e rënies në Gorozhup

Lajmet e Fundit