-2.8 C
Prizren
E mërkurë, 31 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Incidenti tragjik në Prizren ku vdiq fëmija njëvjeçar, policia thotë se shtëpia u përfshi nga zjarri në “rrethana të panjohura”

By admin

Një fëmijë i moshës rreth njëvjeçare vdiq dje në një shtëpi në Prizren që u përfshi nga zjarri.

Ndërkaq, dy fëmijët tjerë u shpëtuan dhe janë jashtë rrezikut për jetë, njoftoi sot policia.

Kjo e fundit tha se rrethanat se si kjo shtëpi u përfshi nga zjarri janë “të panjohura”.

“Rr. 12 Qershori, Prizren 30.12.2025 – 09:50. Në rrethana të pa njohura nga zjarri është përfshirë një shtëpi. Si pasojë, një fëmijë rreth 1 vjeçar ka humbur jetën, ndërsa dy fëmijë tjerë kanë pranuar tretman mjekësor dhe janë jashtë rrezikut për jetë. Zjarrfikësit kanë shuar zjarri. Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion”, tha policia në raportin 24-orësh.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Pasi s’e kaloi pragun, Limaj: Nuk kemi asnjë arsye të ulim kokën
Next article
Paga e 13-të për punëtorët e sektorit publik, Kurti: Do ta marrin në fillim të vitit

Më Shumë

Sport

Egzon Gjuka e Tina Hetemi më të mirët e vitit

Në praninë e presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu, Federata e Hendbollit e Kosovës të premten në Sallën e Kuqe të Pallatit...
Fokus

Gjyqtarja Diora Bajrami emërohet nënkryetare e Gjykatës Themelore në Prizren

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), në vazhdimin e mbledhjes së 357-të, ka caktuar Diora Bajramin në pozitën e nënkryetares së Gjykatës Themelore në Prizren. “Bazuar...

Totaj i befasuar: S’e kam pritur këtë rezultat, VV ka pasur qeverisje jo të mirë

Rezultatet preliminare: VV-ja merr 56 ulëse në Kuvend, LDK i humbë 5 vende, PDK një deputet më pak

Rahovec, mbahet mbledhja e fundit e Komitetit për Persona me Aftësi të Kufizuara

Egzon Gjuka shpallet ‘Sportisti i Vitit 2025’ në Rahovec

Rritja e konsumit të energjisë elektrike shkakton reduktime në Prizren

Policia në Prizren gëzon fëmijët me dhurata për festat e fundvitit

Tragjedia në Prizren, dëshmitari: E theva derën, por s’arritëm ta shpëtojmë fëmijën (VIDEO)

Policia shqipton 1,506 tiketa dhe arreston 41 persona

Nisma mori 834 vota në Prizren

Shpërthen zjarr i madh në një objekt pranë Shtëpisë së Kulturës në Prizren

Vetëvendosje fiton në Prizren me 36,414 vota

Babai në Prizren raporton se i është zhdukur djali

Thyhet rekordi i 9 shkurtit, afro 900 mijë qytetarë dolën në zgjedhje

Gjendet pa shenja jete një burrë në Dragash, policia nis hetimet

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne