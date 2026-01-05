9.2 C
Prizren
E hënë, 5 Janar, 2026
I zhdukur prej 23 dhjetorit, kërkohet ndihmë për gjetjen e 42-vjeçarit nga Prizreni

Nga qytetarët është kërkuar bashkëpunim për ofrimin e çfarëdo informacioni, që do të ndihmonte në gjetjen e tij.

Sipas Policisë, Thaqi është raportuar nga familjarët e tij si person i zhdukur, që nga data 23 dhjetor.

“Personi Riza (Rrustem) Thaqi, mashkull, i lindur më datë 15.10.1983 në Rogovë të Hasit, Komuna e Gjakovës,  me banim në Prizren.

Pasi është iniciuar rasti nga Sektori Rajonal i Hetimeve të Drejtorisë Rajonale të Policisë së Prizrenit, që nga ajo kohë janë ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore dhe është duke u kërkuar personi i raportuar si i zhdukur, megjithatë, deri më sot nuk është gjetur.

Andaj kërkojmë bashkëpunim nga të gjithë qytetarët, që nëse kane çfarëdo informate apo din diçka për vendndodhjen e personit në foto, të raportojnë policinë në Prizren në numrin 192, në rrjetet sociale, në faqen zyrtare të Facebook-ut të policisë apo në cilin do stacion të policisë në Kosovë.

Rriten tarifat e ujit nga janari: “Hidroregjioni Jugor” zbaton çmimet e reja
Viti i Ri në Prizren: Ndalohen 3 persona, sekuestrohen 4 armë e municione

100 aksidente veç të hënën në Kosovë

E hëna ishte një ditë e rëndë për komunikacionin e Kosovës, pasi u regjistruan plot 100 aksidente. Bazuar në statistikat e Policisë së Kosovës, 26...
Mbi 200 mijë punëtorë të sektorit privat kanë emigruar gjatë katër viteve

Punëtorët në sektorin privat dhe publik janë përballur me përkeqësim të ndjeshëm të kushteve ekonomike dhe sociale gjatë vitit 2025, si pasojë e mosformimit...

Viti i Ri festohet me të shtëna armësh në Prizren e Suharekë

Nora Gjakova i jep fund karrierës sportive

Aksident në Llazicë të Malishevës – një i lënduar nga përplasja mes veturës dhe kamionit

Pasi s’e kaloi pragun, Limaj: Nuk kemi asnjë arsye të ulim kokën

Viti i ri nis me temperatura deri në -9 gradë Celsius

U rrëzua derisa po punonte në shtëpi, vdes në QKUK burri nga Dragashi

Kalaja e Prizrenit e hapur për fishekzjarrët e natës së ndërrimit të moteve

Kolona të gjata në pikat kufitare, pritjet deri në 1 orë e gjysmë për dalje nga Kosova

Prizren: Bombola merr flakë brenda lokalit, reagojnë shpejt zjarrfikësit

Mbi 2 orë pritjet e mërgimtarëve për të dalë nga Kosova

Rahoveci do të ketë stadium modern me 6,523 ulëse

Shpërthen zjarr i madh në një objekt pranë Shtëpisë së Kulturës në Prizren

I jepet lamtumira e fundit ish-kryekuvendarit, Nexhat Daci

Monopoli mbi fishekzjarret

