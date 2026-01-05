9.2 C
Prizren
E hënë, 5 Janar, 2026
Rriten tarifat e ujit nga janari: "Hidroregjioni Jugor" zbaton çmimet e reja

By admin

Konsumatorët e rajonit të Prizrenit do të përballen me tarifa të reja të ujit duke filluar nga muaji janar, pasi Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) ka miratuar çmimet e reja për periudhën tarifore 2026–2028. Lajmi është konfirmuar nga KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh. A., e cila ka njoftuar qytetarët për ndryshimet që do të pasqyrohen në faturat mujore, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, rritja e tarifave është bërë në bazë të disa faktorëve kryesorë, përfshirë rritjen e çmimit të energjisë elektrike, shtimin e kostove operative dhe mirëmbajtjes, si dhe nevojën për investime të reja në infrastrukturën e ujësjellësit dhe kanalizimit.

“Tarifat e reja do të aplikohen në të gjitha kategoritë e konsumatorëve dhe do të pasqyrohen në faturat mujore nga janari”, thuhet në njoftimin e kompanisë, e cila thekson se këto ndryshime janë të domosdoshme për të siguruar furnizim të qëndrueshëm me ujë dhe për të rritur cilësinë e shërbimeve ndaj qytetarëve./PrizrenPress.com/

Mbi 200 mijë punëtorë të sektorit privat kanë emigruar gjatë katër viteve
I zhdukur prej 23 dhjetorit, kërkohet ndihmë për gjetjen e 42-vjeçarit nga Prizreni

