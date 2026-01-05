7 C
Liria nis përgatitjet për stinorin pranveror

By admin

Liria e Prizrenit ka filluar zyrtarisht përgatitjet për stinorin pranveror.

Në seancën e parë stërvitore, nënkryetari i klubit, Xhoshkun Drangoj, uroi ekipin për punë të mbarë, duke shprehur mbështetjen e plotë të klubit dhe dëshiruar suksese në objektivat e radhës.

Nga klubi u theksua se skuadra po hyn në këtë fazë me përkushtim, unitet dhe besim të plotë në arritjen e synimeve të vendosura./PrizrenPress.com/

Telefoni i fshehur në rroba/ Parandalohet kontrabanda në Qendrën e Paraburgimit në Prizren
Bashkimi gati për spektakël: Të enjten përballë Pejës në Prizren

