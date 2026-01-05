9.2 C
Prizren
E hënë, 5 Janar, 2026
Telefoni i fshehur në rroba/ Parandalohet kontrabanda në Qendrën e Paraburgimit në Prizren

By admin

Shërbimi Korrektues i Kosovës, ka bërë të ditur se është parandaluar futja e kontrabandës në Qendrën e Paraburgimit në Prizren.

Gjatë kontrollit të rrobave të sjella nga një vizitor, është gjetur dhe konfiskuar një telefon mobil, i fshehur në mënyrë të kamufluar në rrobat e destinuara për një të burgosur”, thuhet në njoftimin e Shërbimit Korrektues të Kosovës.

Thuhet se menjëherë vizita është anuluar, kurse ndaj vizitorit janë ndërmarrë masat përkatëse në përputhje me procedurat ligjore në fuqi.

