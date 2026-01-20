-0.4 C
Rezultati në Prizren: 80% e votave u manipuluan

By admin

Me organet e rendit do të kenë punë anëtarë të partive politike në Komisionet Komunale Zgjedhore të cilët po dyshohen se vodhën vota për kandidatët për deputetë.

Në vendimin që fillimisht i shkarkon ata nga pozita, e të cilin e ka siguruar Klan Kosova, thuhet se të njëjtit dyshohet se cenuan rëndë procesin zgjedhor.

Detajet tjera i gjeni në kronikën pasuese:

140 komisionerët që numëruan votat në Prizren rrezikojnë burgimin deri në 5 vjet

