Bexhat Bytyqi emërohet drejtor i Administratës në Prizren

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka emëruar sot Bexhat Bytyqin në pozitën e drejtorit të Administratës, duke theksuar vazhdimin e bashkëpunimit edhe në mandatin e ri.

“Bexhat Bytyqin e emërova sot në pozitën e Drejtorit të Administratës, profesionist i dëshmuar me të cilin do ta vazhdojmë bashkëpunimin me përkushtim edhe në këtë mandat, gjithmonë në shërbim të qytetarëve”, ka njoftuar Totaj./PrizrenPress.com/

