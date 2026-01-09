2.8 C
Prizren
E premte, 9 Janar, 2026
type here...

LajmeSiguri

Vdes një grua në Rahovec

By admin

Ka vdekur një grua në Rahovec, ku në raportin e policisë thuhet se të njëjtës i kishte rënë të fikët pasi është dërguar në QKMF.

Policia ka bërë të ditur se trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.

“Viktima femër kosovare, të cilës i kishte rënë të fikët pasi është dërguar në QKMF-Rahovec, është konstatuar se është pa shenja jete. Njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ndërsa me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raportin e policisë.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bexhat Bytyqi emërohet drejtor i Administratës në Prizren
Next article
Teuta Gashi Kryeziu emërohet zyrtare për Marrëdhënie me Publikun në Dragash

Më Shumë

Sport

Ademi zyrtarizohet te Liria e Prizrenit

Liria e Prizrenit ka konfirmuar sot përforcimin më të ri të skuadrës. Mesfushori 24-vjeçar, Vigan Ademi, i është bashkuar ekipit bardhezi pas përvojës së...
Lajme

Traditë 24-vjeçare, banorë të fshatit Denjë të Rahovecit e nisin vitin me aksionin e dhurimit të gjakut

Banorë të fshatit Denjë të Rahovecit e kanë nisur vitin 2026 me aksionin për dhurimin vullnetar të gjakut. Sipas njoftimit të Qendrës Kombëtare të Kosovës për Transfuzionin...

Kryetari i Dragashit i drejtohet qytetarëve: Mobilizohuni dhe keni kujdes të shtuar

Deri në gjysmë ore pritje për të dalë nga Kosova

Fshatrat e Dragashit përballen me ndërprerje të shpeshta të rrymës

Teuta Gashi Kryeziu emërohet zyrtare për Marrëdhënie me Publikun në Dragash

Liria zyrtarizon Florian Iljazin

Bizneset në Gjonaj të Hasit akuzojnë KEDS-in për papërgjegjësi: Jemi duke punuar me gjeneratorë

Evakuohen dy familje në Xërxë të Rahovecit që ndodheshin në zonën e rrezikuar nga vërshimet

Fillojnë ethet e Kupës së Kosovës

I zhdukur prej 23 dhjetorit, kërkohet ndihmë për gjetjen e 42-vjeçarit nga Prizreni

Bashkimi gati për spektakël: Të enjten përballë Pejës në Prizren

U promovuan katër libra të publicistit Fahri Musliu

Luljeta Veselaj Gutaj emërohet drejtoreshë e Arsimit dhe Shkencës në Prizren

Akulli në rrugën Prizren-Prevallë shkakton aksident mes dy veturave

Plagosja në Prizren, identifikohen tre të dyshuar – u arratisën me veturë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne