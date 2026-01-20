-0.4 C
Mbahet mbledhja e parë e ekipit drejtues të Komunës së Prizrenit

Pas konstituimit të Kuvendit të Komunës së Prizrenit dhe përmbylljes së ciklit të emërimeve të drejtorëve, sot është mbajtur mbledhja e parë e ekipit drejtues të qeverisjes komunale.

Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, i cili ka theksuar se në këtë takim janë dakorduar rregullat e përgjithshme të funksionimit dhe janë koordinuar veprimet prioritare të qeverisjes së re.

“Pas konstituimit të Kuvendit të Komunës së Prizrenit dhe përmbylljes së ciklit të emërimeve të drejtorëve, sot mbajtëm mbledhjen e parë me ekipin drejtues. Me këtë rast, u dakorduam për rregullat e përgjithshme si dhe koordinuam veprimet prioritare afatshkurtra dhe afatmesme të qeverisjes së re komunale, me fokus në efikasitet, përgjegjësi dhe shërbim cilësor për qytetarët e Prizrenit”, ka deklaruar Totaj./PrizrenPress.com/

