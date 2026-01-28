7.1 C
Prizren
E mërkurë, 28 Janar, 2026
type here...

Lajme

Manipulimet në Malishevë: Mbi 17 mijë vota u keqpërdorën

By admin

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjakovë, Enis Gashi, ka dalë në një konferencë për media bashkë me Policinë e Kosovës, lidhur me aksionin e zhvilluar sot për dyshimet e manipulimeve me vota, në Komunën e Malishevës.

Gashi ka njoftuar se në Malishevë kanë qenë 75 vendvotime, ku 9 mijë e 57 vota janë të shtuara, ndërsa  7 mijë e 996 janë të hequra.

Në total, diferenca ka qenë 17 mijë e 53 vota.

Po ashtu, kryeprokurori bëri të ditur se 18 kryesues dhe 50 komisionerë janë intervistuar, ndërsa janë ndaluar për 48 orë gjithsej 15 kryesues, teksa për të dyshuarit e tjerë do të vendosin për masën e sigurisë.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Statujë për Ismail Kadarenë në vendin e kafes së tij të përditshme te Liqeni Artificial
Next article
Kushtetuesja merr vendim: Zgjedhja e Nenad Rashiqit si nënkryetar i Kuvendit ishte jokushtetuese

Më Shumë

Lajme

Eskalon ‘hajnia’ edhe në Malishevë: Qindra vota dallim te disa kandidatë të PDK-së e VV-së

‘Hajni’ masive të votave po del se ka pasur edhe në Malishevë. Më shumë te kandidatët e PDK-së, e më pak te disa të VV-së. Në...
Fokus

Caktohet masa e paraburgimit për 15 kryesues të votave që u arrestuan në Malishevë

Prokuroria Themelore në Gjakovë, njofton opinion publik, se në bashkëpunim me Policinë e Kosovës-Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë, ka realizuar veprimet lidhur me...

108 telefona të sekuestruar në operacionin “Manipulimi” – të gjithë do t’i nënshtrohen ekzaminimit

Rahoveci 029 nikoqir i Sigal Prishtinës

A do të intervistohen kandidatët për deputetë për manipulimin e votave? Flet kryeprokurori Kryeziu

Ekoregjioni: Kryeshefi Shala ndodhet në Itali për arsye familjare, pritet të kthehet brenda javës

Drake me kapelë me flamurin shqiptar, fansat reagojnë masivisht

Ky person po kërkohet nga Policia për vjedhje në Malishevë

Ismet Kryeziu kërkon përsëritjen e zgjedhjeve në Prizren

Mbi 100 komisionerë të ndaluar, reagojnë nga burgjet pas raportimeve se s’ka vend: I kemi edhe 800 shtretër të lirë

Autoambulanca mbërrin në Gjykatën e Prizrenit, dikujt dyshohet se iu përkeqësua shëndeti

Hajnia që poshtëroi votën

Projektet e restaurimit dhe konservimit – prioritet i QRTK-së në Prizren gjatë vitit 2025

Derbi i çikave sot në kryeqytet

P.C Prizreni fiton ndaj New Basket 

Moti për javën e ardhshme: I ndryshueshëm, kryesisht i vranët dhe me shi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne