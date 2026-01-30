7.1 C
Prizren
E premte, 30 Janar, 2026
type here...

Lajme

Gjenerata 2025 përfundon praktikën njëvjeçare në Gjykatën Themelore në Prizren dhe Suharekë

By admin

Praktikantët e Gjykatës Themelore në Prizren dhe Suharekë kanë përfunduar me sukses praktikën profesionale një (1) vjeçare, duke shënuar një hap të rëndësishëm në formimin e tyre profesional në fushën e drejtësisë.

Me rastin e përfundimit të praktikës, kryetarja e Gjykatës, Shpresa Emra, ka pritur praktikantët në një takim falënderues, ku i ka përgëzuar për angazhimin dhe përkushtimin e treguar gjatë vitit 2025, si dhe u ka ndarë certifikata për përvojën e fituar.

Gjatë kësaj periudhe, praktikantët kanë qenë të angazhuar në zyra të ndryshme të Gjykatës, nga pranimi dhe menaxhimi i lëndëve, deri te bashkëpunimi i drejtpërdrejtë me gjyqtarët dhe stafin profesional të divizioneve të ndryshme, duke fituar përvojë praktike të vlefshme.

Kryetarja Emra ka theksuar se njohuritë dhe përvoja e fituar gjatë praktikës do t’u shërbejnë praktikantëve në ndërtimin e karrierës së tyre profesionale në të ardhmen.

Gjyqtarët dhe stafi administrativ i Gjykatës kanë shprehur falënderime për kontributin dhe ndihmën e praktikantëve, duke u uruar suksese në rrugëtimin e tyre profesional./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Policia nuk ndalet: Identifikohen pesë të dyshuar për vjedhje në Suharekë
Next article
Kërkohet paraburgim për katër komisionerë dhe një kryesues të KKZ të Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Rinumërimi nxjerr në pah vjedhje edhe në Rahovec, kandidati i VV-së me 401 vota më pak

Procesi i rinumërimit të votave në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është drejt përfundimit. Ky proces ka përfunduar plotësisht në 30 komuna dhe është duke...
Lajme

27-vjet nga masakra në Rogovë të Hasit

Janë bërë 27 vjet nga masakra që u bë në fshatin Rogovë të Hasit, aty ku ranë në pritë luftëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të...

Arrestimi i kryesuesit të KKZ-së në Prizren, avokati Gjini: Veprim i paligjshëm

Bastiset shtëpia e kryeshefit “Ekoregjioni” në Prizren, Burim Shala

Aksioni kundër manipulimit të votave, ndalohen katër kryesues dhe një koordinator i KKZ-së në Prizren

Totaj tregon se punimet për rehabilitimin e “Kejit” në Shadërvan janë drejt përfundimit

Drake me kapelë me flamurin shqiptar, fansat reagojnë masivisht

Ditëlindja e 90-të e shkrimtarit të shquar, Ismail Kadare

Përfundon seanca ndaj komisionerëve të dyshuar në Prizren

Ambasadori i Shqipërisë, Malaj ndan mirënjohje për Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit

Kastrati priti në Malishevë përgjegjësin e UNMIK-ut për rajonin Pejë–Prizren

Aulona Muhadri shpallet MVP e javës

Prizren: Arrestohet i dënuari me 2 vite burgim për shitblerje të drogës, dërgohet në vuajtje të dënimit

Të prangosur, sillen në gjykatë të dyshuarit për “vjedhje votash” (VIDEO)

Mungesë e ndriçimit publik në një pjesë të rrugës Rahovec–Malishevë

Në mesin e të liruarve edhe komisionerja që deklaroi në polici se pati presion nga politikanët

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne