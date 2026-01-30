7.1 C
Prizren
E premte, 30 Janar, 2026
type here...

LajmeSiguri

Policia nuk ndalet: Identifikohen pesë të dyshuar për vjedhje në Suharekë

By admin

Gjatë kësaj jave, Sektori i Hetimeve i Stacionit Policor në Suharekë ka arritur të identifikojë pesë persona të dyshuar për përfshirje në raste të vjedhjes, si rezultat i hetimeve intensive dhe bashkëpunimit të ngushtë me stacionet policore të Obiliqit dhe Fushë-Kosovës.

Sipas Policisë, në një rast vjedhjeje është intervistuar i dyshuari E.B. nga Fushë-Kosova, i cili në prani të avokatit mbrojtës ka pranuar tërësisht veprën penale.

“Hetuesit policor kanë intervistuar të dyshuarin E.B., i cili në prani të avokatit mbrojtës e ka pranuar tërësisht rastin”, thuhet në njoftimin e Policisë, raporton PrizrenPress.

Në një rast tjetër të vjedhjes së rëndë, janë identifikuar dhe intervistuar edhe dy të dyshuar, O.S. dhe A.D., të cilët po ashtu kanë pranuar kryerjen e veprës penale.

“Pas intervistimit në prani të avokatit mbrojtës, të dyshuarit O.S. dhe A.D. kanë pranuar kryerjen e veprës penale të vjedhjes së rëndë”, bën të ditur Policia.

Ndërkohë, Policia ka identifikuar edhe dy persona të tjerë të dyshuar për një rast tjetër të vjedhjes së rëndë, për të cilët hetimet janë duke vazhduar.

“Policia e Kosovës mbetet e vendosur dhe e palëkundur në luftën kundër krimit, duke punuar me profesionalizëm dhe përkushtim për identifikimin, lokalizimin dhe arrestimin e kryesve të veprave penale”, thuhet më tej në njoftim.

Policia e Kosovës thekson se veprimet kundër vjedhjeve dhe vjedhjeve të rënda do të vazhdojnë me intensitet të shtuar, me qëllim të garantimit të rendit dhe sigurisë publike.

“Krimi nuk ka vend në shoqërinë tonë”, përfundon njoftimi i Policisë./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Kryeshefi i ‘Eko-Regjionit’ në Prizren ndalohet për 48 orë nga Prokuroria Speciale
Next article
Gjenerata 2025 përfundon praktikën njëvjeçare në Gjykatën Themelore në Prizren dhe Suharekë

Më Shumë

Sport

Bashkimi dominon Tiranën

Bashkimi ka shënuar fitore bindëse ndaj Tiranës me rezultat 75:48 (10:16, 29:10, 23:8, 13:14), duke kontrolluar ndeshjen pas çerekut të dytë në Ligën Unike...
Fokus

Prokuroria vazhdon aksionin kundër grupit të dytë të të dyshuarve për manipulim me vota në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren ka vazhduar të enjten aksionin kundër të dyshuarve lidhur me manipulimet me vota. Prokuroria ka njoftuar se në bashkëpunim me Policinë...

Aksident mes tri automjeteve në Mamushë, lëndohen gjashtë persona

Përçarje/ Japin dorëheqje dy kryetarë të nëndegëve në LDK-në e Prizrenit

Rinumërimi nxjerr në pah vjedhje edhe në Rahovec, kandidati i VV-së me 401 vota më pak

Ekoregjioni: Kryeshefi Shala ndodhet në Itali për arsye familjare, pritet të kthehet brenda javës

Kryetari i Institutit të Gjuhës Turke vizitoi Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren

Gjenerata 2025 përfundon praktikën njëvjeçare në Gjykatën Themelore në Prizren dhe Suharekë

Prizren: Arrestohet i dënuari me 2 vite burgim për shitblerje të drogës, dërgohet në vuajtje të dënimit

Dokumente, armë dhe para – krejt çka u gjet gjatë aksionit në “Eko Regjioni” Prizren

Ismet Kryeziu kërkon përsëritjen e zgjedhjeve në Prizren

Avokati Qelaj: Klientët tanë mohojnë manipulimin e votave, procesi ishte i monitoruar me kamera

Agron Kuzhnini dhe bashkëshortja e tij, Vjollca Kuzhnini, japin dorëheqje nga AAK-ja në Prizren

Drake me kapelë me flamurin shqiptar, fansat reagojnë masivisht

Avokati i Popullit monitoron një nga seancat dëgjimore në Prizren

Kërkohen hetime edhe për votat e zgjedhjeve lokale në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne