Kërkohet paraburgim për katër komisionerë dhe një kryesues të KKZ të Prizrenit

Gjykata Themelore në Prizren ka njoftuar se ka pranuar kërkesat e Prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj pesë personave.
Sipas njoftimit, bëhet fjalë për katër komisionerë, të dyshuar për veprën penale “Falsifikimi i rezultateve të votimit”, si dhe një person në cilësinë e Kryesuesit të Komisionit Zgjedhor (KKZ) Prizren, i cili dyshohet për veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”.
Gjykata ka bërë të ditur se nga ora 14:00 deri në ora 16:00 kanë përfunduar tre (3) seanca dëgjimore, ndërsa seanca e katërt dëgjimore pritet të mbahet gjatë orëve në vijim.
“Gjykata, brenda afateve ligjore, do të përpilojë vendimet lidhur me kërkesat e Prokurorisë Themelore në Prizren dhe do t’i njoftojë mediat për vendimet e Gjyqtarit të procedurës paraprake”, thuhet në njoftimin e Gjykatës Themelore në Prizren.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren