Sport

Dardan Cena në garë për medaljen e bronztë në Sofia European Open 2026

By admin

Xhudisti kosovar Dardan Cena ka zhvilluar një paraqitje të shkëlqyer në turneun Sofia European Open 2026, duke arritur deri në luftën për medaljen e bronztë, raporton PrizrenPress.

Fillimisht, Cena siguroi kualifikimin në gjysmëfinale pas fitores në çerekfinale ndaj moldavit Vlad Mitru, të cilin e mposhti me 1 Waza-ari dhe 2 Yuko.

Në gjysmëfinale, Dardani u përball me bullgarin Victor Skerlev. Pas kësaj ndeshjeje, xhudisti kosovar do të ketë mundësinë të luftojë për medaljen e bronztë.

Për medaljen e bronztë, Dardan Cena do të ndeshet me rumunin Ioan Dzitac./PrizrenPress.com/

