Abdixhiku i mbijeton votëbesimit në Kuvend – mbetet kryetar i LDK-së

Kuvendi i Lidhjes Demokratike të Kosovës i ka dhënë votëbesimin kryetarit Lumir Abdixhiku, duke refuzuar dorëheqjen e tij pas rezultatit të rëndë në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025, rezultat që rivalizon më të dobëtin e historisë të vitit 2021.

Në procesin e votëbesimit, i cili u zhvillua me votim të fshehtë, 164 delegatë votuan kundër dorëheqjes së Abdixhikut, ndërsa 136 u shprehën pro saj.

Me këtë rezultat, kreu i LDK-së mori mbështetjen e rreth 54 për qind të delegatëve për të vazhduar drejtimin e partisë.

