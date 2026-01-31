Bashkimi shumë i fortë për Sigal Prishtinën

Bashkimi i Prizrenit dominoi në derbin tradicional të ProCredit Superligës, duke mposhtur bindshëm Sigal Prishtinën me rezultat 84:63.
Vendasit treguan lojë të qëndrueshme gjatë të katër çerekëve, duke mos i dhënë asnjëherë mundësi prishtinasve për të kaluar në epërsi.
Me këtë fitore, Bashkimi forcon pozicionin e tij në vendin e dytë, ndërsa Sigal Prishtina mbetet me sfida për të ngushtuar diferencën në tabelë./PrizrenPress.com/
