Bashkimi shumë i fortë për Sigal Prishtinën

By admin

Bashkimi i Prizrenit dominoi në derbin tradicional të ProCredit Superligës, duke mposhtur bindshëm Sigal Prishtinën me rezultat 84:63.

Vendasit treguan lojë të qëndrueshme gjatë të katër çerekëve, duke mos i dhënë asnjëherë mundësi prishtinasve për të kaluar në epërsi.

Me këtë fitore, Bashkimi forcon pozicionin e tij në vendin e dytë, ndërsa Sigal Prishtina mbetet me sfida për të ngushtuar diferencën në tabelë./PrizrenPress.com/

