Policia ndalon një të ri në Prizren, i gjendet substancë narkotike gjatë kontrollit

Një kontroll rutinë i policisë në komunikacion ka rezultuar me procedim penal ndaj një të riu në Prizren, i cili dyshohet për drejtim të automjetit pa patentë shoferi dhe posedim të substancave narkotike.
Rasti ka ndodhur më 1 shkurt 2026, rreth orës 21:30, në rrugën “Ismail Kryeziu” në Prizren. Sipas policisë, patrulla e Trafikut Rajonal ka ndaluar për kontroll një automjet të tipit VW Passat. Gjatë verifikimit të dokumentacionit, është konstatuar se drejtuesi i automjetit, 24-vjeçar, nuk posedonte patentë shoferi, me ç’rast është shoqëruar në stacionin policor për procedura të mëtejme.
Gjatë kontrollit trupor në ambientet e stacionit policor, te i dyshuari është gjetur dhe sekuestruar një sasi e dyshuar e substancës narkotike të llojit marihuanë, me peshë rreth 5 gramë, si dhe dy mjete për përpunimin e saj (grinder) dhe një pako letre për mbështjellje (rizlla).
Lidhur me rastin janë njoftuar hetuesit e Drejtorisë për Hetimin e Trafikut të Narkotikëve (DHTN). Me urdhër të prokurorit kujdestar për krime të përgjithshme, është iniciuar rast për veprën penale “Posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge”.
Pas intervistimit, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt, ndërsa hetimet lidhur me rastin janë duke vazhduar nga DHTN – Njësia në Prizren.Gazeta Sinjali
