Hetime për vdekjen e një personi në Rahovec

By admin

Policia e Kosovës ka njoftuar se më 1 shkurt 2026, rreth orës 15:32, është raportuar një rast i vdekjes në komunën e Rahovecit.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë, një mashkull kosovar dyshohet se është lënduar aksidentalisht gjatë prerjes së një lisi, ndërsa pas lëndimeve të marra është dërguar pa shenja jete në Spitalin e Gjakovës.

Me vendim të prokurorit kompetent, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.

Rasti po trajtohet nga organet kompetente dhe hetimet janë duke vazhduar.

