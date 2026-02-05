8.9 C
Prizren
E enjte, 5 Shkurt, 2026
type here...

Rozë

Mozzik godet me “Diss”, kënga me tekst kontrovers që po trazon publikun

By admin

Mozzik ka bërë lëmsh rrjetin me publikimin e këngës së tij më të fundit, “Diss”, e cila vjen me një tekst kontrovers dhe befasues, që me shumë gjasë do të përflitet gjatë në rrjetet sociale.

Përmes një kënge gjashtëminutëshe, ai u hodhi disa thumba reperëve të skenës, ndërsa disa vargje në veçanti u interpretuan si mesazhe të drejtuara ndaj figurave të caktuara, ndonëse asnjë emër nuk përmendet drejtpërdrejt.

Më vonë, Mozzik shkon edhe më tej, duke elaboruar dhe duke i hedhur “diss” edhe vetes.

Në këtë këngë, ai flet për paragjykimet e shumta me të cilat është përballur dhe për komentet që kanë shoqëruar jetën e tij private, përfshirë raportin me ish-bashkëshorten Loredana, si dhe lidhjen e saj me futbollistin Karim Adeyemi.

Duke qenë se Mozzik dhe Loredana kanë një vajzë së bashku, reperi duket se u është përgjigjur komenteve të shumta që lidhen me marrëdhënien e rep-artistes me Adeyemin dhe rolin e këtij të fundit në jetën e saj dhe të vajzës së tij.

Po ashtu, Mozzik ka përmendur edhe partneren e tij aktuale, Lotinën, ndërsa më tej në tekst janë përfshirë edhe figura politike, si ish-kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, dhe kryeministri Albin Kurti.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rritja e kapaciteteve ujore në Prizren, takim koordinues për projektin e Vermicës
Next article
Arrestohen tre persona për grabitje në Prizren, një i dyshuar ende në arrati

Më Shumë

Sport

Kosova një hap nga Botërori – Sot hidhet shorti i fazës së tretë

Sot në Herning të Danimarkës do të hidhet shorti për fazën e tretë dhe të fundit kualifikuese për Kampionatin Botëror 2027 në hendboll për...
Lajme

Shkyçje masive të lidhjeve ilegale në rrjetin e ujësjellësit në rajonin e Prizrenit

Inspektoriati i KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A në Prizren, në bashkëpunim me njësitë operuese, ka vazhduar aksionin për identifikimin dhe shkyçjen e lidhjeve ilegale të...

Manipulimi me vota/ Një muaj paraburgim edhe për pesë të dyshuar në Prizren

Nga -11 në +16: Bashkimi dominon Sigal Prishtinën dhe sheh finalen

KQZ shpall rezultatet përfundimtare: ky është rezultati i partive kryesore

Prizren, hapet ekspozita “Kujtesa në fotografi” që dokumenton xhamitë e shkatërruara gjatë viteve ’90

Ylli nuk ndalet, prezanton tjetër transfer me përvojë nga NBA

Rahoveci prezanton qendrën e re

U varros me nderime ish-drejtuesi i institucioneve më të rëndësishme arsimore në Prizren, prof. dr. Zahadin Shemsidini

Laurinë Gashi renditet e 5-ta në Sofia European Open 2026

Spirale të lashta në shkëmbin e Kobajës në Vlashnjë të Prizrenit

Gjysmëfinalet e Kupës që premtojnë spektakël

Rritja e kapaciteteve ujore në Prizren, takim koordinues për projektin e Vermicës

Crystal Thomas përforcon Bashkimin vetëm në Ligën Unike

Sërgjan Lazoviq dënohet me 12 vjet e 6 muaj burgim për krime lufte në Malishevë

“Drejtësi, jo politikë” i 17 shkurtit merr përkrahjen e Bali Muharremajt

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne