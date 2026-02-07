11.6 C
Prizren
E shtunë, 7 Shkurt, 2026
Lajme

Aksident trafiku në autostradën ‘Ibrahim Rugova’ në Prizren

By admin

Sapo ka ndodhur një aksident trafiku në autostradën “Ibrahim Rugova” në afërsi të Prizrenit.

Policia në vendngjarje, raporton PrizrenPress.

Pamjet i gjeni KËTU

Gjykata e Prizrenit rivendos sërish paraburgim: 30 ditë për 9 të dyshuar për manipulim votash

Fokus

Caktimi i paraburgimit për 9 të dyshuar për manipulim me vota në Prizren, Apeli e kthen rastin në rivendosje

Gjykata e Apelit ka anuluar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prizren, duke e kthyer në rivendosje çështjen e caktimit të paraburgimit ndaj D.Sh., J.H.,...
Lajme

Universiteti i Prizrenit nderon ish-rektorin Zahadin Shemsedini|Video

Me një mbledhje përkujtimore, u nderua ish-rektori i Universitetit të Prizrenit, Zahadin Shemsedini, i cili një jetë ia kushtoi edukimit, shkencës dhe arsimit në...

Spirale të lashta në shkëmbin e Kobajës në Vlashnjë të Prizrenit

Rahovec, mbahet takimi i këshillit organizativ për 17 Shkurtin

Dislokimi i largpërçuesve në Prizren, punimet shtrihen drejt lagjes “Ortakoll”

Totaj merr pjesë në “Morning Prayer Breakfast” në Washington DC

Gjykata e Prizrenit rivendos sërish paraburgim: 30 ditë për 9 të dyshuar për manipulim votash

Fundjavë me mot të vranët, shi dhe reshje bore

Demetrius Conger përforcon Yllin

Crystal Thomas përforcon Bashkimin vetëm në Ligën Unike

Ky është punonjësi i Doganës që u gjet i vdekur në banesën e tij në Prizren

Heqja e kalldërmit shënon fillimin e një epoke të re në sheshin e ‘Shatërvanit’ në Prizren

Ka nisur vaksinimi dhe kontrolli pranveror i bagëtive në Rahovec

Sot, protestohet kundër rritjes së çmimit të energjisë

Pas një viti pezullim, zhbllokohet TikToku në Shqipëri

Zekaj renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

