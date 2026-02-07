13.5 C
U hapën LOD Milano–Cortina 2026, Kryeziu dhe Kokaj bartën flamurin e Kosovës 

Për herë të parë në histori, ceremonia e hapjes u mbajt njëkohësisht në katër lokacione: në stadiumin San Siro në Itali, si dhe në Cortina D’Ampezzo, Livigno dhe Predazzo.

Mes 92 shteteve pjesëmarrëse, parakaloi edhe ekipi olimpik i Kosovës, me flamurmbajtësit Kiana Kryeziu dhe Drin Kokaj, të dy skitarë të skijimit alpin.

Kryeziu, së bashku me shefin e misionit Jeton Rudari dhe trajnerin Visar Kryeziu, parakaloi në Cortina D’Ampezzo, ndërsa pjesa tjetër e ekipit të Kosovës, me flamurmbajtësin Drin Kokaj, përbëhej nga përzgjedhësi Agim Pupovci dhe trajneri Ismajl Kokaj.

Në ceremoninë qendrore në San Siro ishin të pranishëm drejtuesit e KOK-ut: presidenti Ismet Krasniqi, sekretari i përgjithshëm Besim Aliti, nënpresidenti Milaim Kelmendi – njëherit kryetar i FSK-së – si dhe u.d. i Agjencisë për Sport në MKRS, Fida Shatri.

Të pranishmëve iu drejtua edhe presidentja e IOC, Kirsty Coventry, e cila për herë të parë përjetoi Lojërat Olimpike nga kjo pozitë:
“Mirë se vini në Lojërat Olimpike Dimërore. Ky është momenti juaj”, tha ajo.

Kosova do të garojë në katër disiplina të skijimit alpin, ndërsa gara e parë për ekipin tonë është ajo e Kiana Kryeziut, më 12 shkurt, në super sllallom të madh.

