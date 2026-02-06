9.1 C
Prizren
E premte, 6 Shkurt, 2026
type here...

FokusSiguri

Gjykata e Prizrenit rivendos sërish paraburgim: 30 ditë për 9 të dyshuar për manipulim votash

By admin

Edhe pas kthimit të lëndës nga Gjykata e Apelit e Kosovës për rivendosje, gjyqtarja e procedurës paraprake në Gjykata Themelore në Prizren, ka vendosur sërish masën e paraburgimit ndaj nëntë personave të dyshuar për manipulim të procesit zgjedhor.

KLIKO VIDEON:https://www.facebook.com/reel/2423652141385870/?s=single_unit

Sipas burimeve të besueshme, gjykata ka urdhëruar 30 ditë paraburgim për të gjithë të dyshuarit, duke vlerësuar se vazhdojnë të ekzistojnë rrethanat ligjore për caktimin e kësaj mase sigurie.

Vendimi vjen pavarësisht faktit se Apeli më herët kishte konstatuar mangësi në arsyetimin e paraburgimit dhe kishte kthyer çështjen për rishqyrtim.

Personat ndaj të cilëve është caktuar masa:

A. V. – AAK

A. L. – VV

D. Sh – PDK

F. Ll. – PDK

Q.K. – VV

S. B.– PDK

M. J. – LDK

J. H. – LDK

G. P.

Të njëjtit po hetohen për veprën penale “Falsifikim i rezultatit të votimit”, ndërsa mbrojtja pritet që sërish të ushtrojë mjete juridike kundër këtij vendimi.

Procedura penale vazhdon.

Shënim: Personi i apostrofuar në këtë artikull prezumohet i pafajshëm derisa fajësia e tij të mos provohet me vendim të formës së prerë nga gjykata./GazetaSinjali/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Apeli lë në paraburgim 8 të dyshuar për manipulim me vota në Prizren

Më Shumë

Opinione

Ja pse nuk ka protesta në Kosovë

Shkruan: Milazim Krasniqi Kur disa po çuditen pse nuk ka protesta, pse nuk ka pakënaqësi, po më çudisin. Moti ua kam sqaruar, po nuk e...
Lajme

KQZ shpall rezultatet përfundimtare: ky është rezultati i partive kryesore

Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi, ka shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Rezultati për subjektet kryesore që kanë marrë pjesë...

Totaj merr pjesë në “Morning Prayer Breakfast” në Washington DC

Sot vranët, mëngjesi me ngrica

Arrestohet një person në Prizren, e bëri për spital një tjetër

Kryeministri i parë i Palestinës ishte shqiptar

Hetime për vdekjen e një personi në Rahovec

Zekaj renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

Flaka Loxha e bronztë në Sofia European Open 2026

Falsifikim dokumentesh në Prizren – dy persona ndalohen për 48 orë pasi tentuan pajisje të kundërligjshme me dokumente

Shkyçje masive të lidhjeve ilegale në rrjetin e ujësjellësit në rajonin e Prizrenit

Xheladini: Nis vlerësimi në terren i dëmeve në Komunën e Dragashit

Hodaj kritikon standardet e dyfishta brenda LDK-së

Formohet kabineti i ri drejtues i Komunës së Suharekës

Drejtoresha e DKA-së në Prizren mbledh drejtorët e shkollave për sigurinë dhe fillimin e gjysmëvjetorit të dytë

Caktimi i paraburgimit për 9 të dyshuar për manipulim me vota në Prizren, Apeli e kthen rastin në rivendosje

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne