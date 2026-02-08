Malisheva e nis mbarë stinorin pranveror

Skuadra e Malishevës e ka hapur me sukses pjesën pranverore të Superligës së Kosovës, duke regjistruar fitore minimale ndaj Prishtinës së Re në stadiumin “Liman Gegaj”.
Ndeshja u vendos nga një gol i vetëm, i realizuar nga Etnik Brruti, i cili u tregua i saktë nga pika e bardhë e penalltisë.
Falë këtij triumfi, Malisheva vazhdon të mbajë vendin e katërt në tabelë me 30 pikë, ndërsa Prishtina e Re mbetet në fund të renditjes me 15 pikë./PrizrenPress.com/
