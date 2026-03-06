4.7 C
Prizren
E premte, 6 Mars, 2026
Rriten temperaturat në prag të fundjavës, e premtja me diell

By admin

E premtja pritet të sjellë mot kryesisht me diell në Kosovë.

Sipas njoftimit të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0°C dhe 2°C, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 15°C deri në 17°C.

Era do të fryjë nga jugperëndimi me shpejtësi prej 1 deri në 4 metra në sekondë.

Bashkimi rikthehet te fitoret, triumfon në Prizren ndaj Vëllaznimit

