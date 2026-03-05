7.9 C
Bashkimi rikthehet te fitoret, triumfon në Prizren ndaj Vëllaznimit

Bashkimi është rikthyer te fitoret pasi mposhti Vëllaznimin me rezultat 90–79, në ndeshjen e zhvilluar në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, në kuadër të ProCredit Superligës.

Takimi nisi me ritëm të mirë dhe pjesa e parë ishte mjaft e baraspeshuar, me të dyja skuadrat që luftuan për kontrollin e lojës. Megjithatë, Bashkimi arriti të krijojë epërsi që në fillim dhe ta ruajë atë gjatë gjithë ndeshjes, duke mos e lejuar Vëllaznimin të kalojë në avantazh në asnjë moment.

Në pjesën e dytë, prizrenasit kontrolluan më mirë ritmin e lojës dhe mbajtën diferencën në rezultat. Vëllaznimi tentoi të afrohej në çerekun e fundit, por vendasit reaguan në momentet vendimtare dhe siguruan fitoren para tifozëve të tyre.

Më i dalluari në këtë përballje ishte Lake, i cili realizoi 17 pikë dhe 11 kërcime, ndërsa Riley pati një debutim shumë të mirë me 20 pikë, 5 kërcime, 3 asistime dhe 2 topa të vjedhur./PrizrenPress.com/

