Prizren
E diel, 8 Mars, 2026
Adelina Ismaili: Shkurte Fejza meriton të ketë një përmendore

Këngëtarja e njohur Adelina Ismaili ka folur për ndikimin e Shkurte Fejzës në muzikën shqiptare gjatë intervistës në SOL në Klan Kosova.

Ajo theksoi se Shkurte Fejza është një figurë e rëndësishme për kulturën dhe muzikën shqiptare dhe se një përmendore për të do të ishte një nder i madh.

“Përmendore për Shkurte Fejzën, besoj se duhej bërë, e meriton shumë”, tha Adelina.

Gjithashtu, Adelina foli edhe për emocionet që ka përjetuar gjatë koncertit të saj për 40-vjetorin e karrierës. Ajo e krahasoi performancën e saj me atë të daljes për herë të parë në skenë, duke theksuar se ndjesia ishte e jashtëzakonshme dhe emocionuese.

Vushtrria fiton derbin e madh ndaj Lirisë në Prizren

