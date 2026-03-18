Peja 03 – Bashkimi, sonte në Prizren luhet finalja e madhe e Ligës Unike për femra

Sonte në Prizren do të zhvillohet finalja e madhe e Ligës Unike për femra, ku për trofeun do të përballen dy skuadrat kosovare, Peja 03 dhe Bashkimi.

Të dy ekipet siguruan finalen pas fitoreve në gjysmëfinalet e turneut, raporton PrizrenPress. Peja 03 mposhti Tirana me rezultat 86:78, ndërsa Bashkimi triumfoi ndaj Flamurtarit me shifrat 81:63.

Finalja do të zhvillohet nga ora 19:30 në Palestra Sportive “Sezai Surroi”, ku pritet një duel i fortë mes dy skuadrave që synojnë trofeun e këtij edicioni të Ligës Unike për femra.

Përballja pritet të sjellë atmosferë të zjarrtë në palestër dhe rivalitet të madh në parket për trofeun e çmuar./Prizrenpress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

