Peja 03 – Bashkimi, sonte në Prizren luhet finalja e madhe e Ligës Unike për femra

Sonte në Prizren do të zhvillohet finalja e madhe e Ligës Unike për femra, ku për trofeun do të përballen dy skuadrat kosovare, Peja 03 dhe Bashkimi.
Të dy ekipet siguruan finalen pas fitoreve në gjysmëfinalet e turneut, raporton PrizrenPress. Peja 03 mposhti Tirana me rezultat 86:78, ndërsa Bashkimi triumfoi ndaj Flamurtarit me shifrat 81:63.
Finalja do të zhvillohet nga ora 19:30 në Palestra Sportive “Sezai Surroi”, ku pritet një duel i fortë mes dy skuadrave që synojnë trofeun e këtij edicioni të Ligës Unike për femra.
Përballja pritet të sjellë atmosferë të zjarrtë në palestër dhe rivalitet të madh në parket për trofeun e çmuar./Prizrenpress.com/
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/