Diskutohet zhvillimi i Arsimit Dual Profesional në Suharekë

Suharekë është mbajtur një takim në kuadër të projektit të Qeverisë Gjermane “Aftësim për Tregun e Punës”, i cili implementohet nga GIZ, ku është diskutuar për zhvillimin dhe zbatimin e Arsimit Dual Profesional në këtë komunë.

Sipas njoftimit të Komunës së Suharekës, menaxherja e programit, Edona Nahi, ka zhvilluar një takim me drejtorin e Drejtorisë Komunale të Arsimit (DKA), Remzi Bajselmani, si dhe me përfaqësues të dy Institucioneve të Arsimit dhe Aftësimit Profesional (IAAP), me fokus të veçantë në dy shkollat profesionale të komunës.

Gjatë takimit është diskutuar edhe për diplomimin e gjeneratës së parë të nxënësve të Arsimit Dual Profesional në Suharekë, të cilët do të diplomojnë në profilet: automekanik, asistent i mikpritjes hoteliere, tregtar me shumicë dhe pakicë dhe rrobaqepësi.

Drejtori i DKA-së, Remzi Bajselmani, ka vlerësuar këtë zhvillim, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve arsimore dhe sektorit privat.

“Kjo është një arritje e rëndësishme për sistemin arsimor dhe për bashkëpunimin ndërmjet institucioneve arsimore dhe sektorit privat”, citohet të ketë deklaruar Bajselmani./PrizrenPress.com/

