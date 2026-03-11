14.8 C
Sport

Ylli pret Apoloninë

By admin

Golden Eagle Ylli do të përballet me Apoloninë në kuadër të xhiros së gjashtë të Ligës Unike të Meshkujve, në një ndeshje të rëndësishme për garën drejt Final 4, raporton PrizrenPress.

Skuadra therandase ka aktualisht dy fitore dhe dy humbje, ndërsa ekipi nga Fieri ka dy fitore dhe një humbje. Në përballjen e parë të zhvilluar në Fier, Ylli kishte triumfuar me rezultat 61:71.

Takimi do të zhvillohet të mërkurën nga ora 19:30, ku të dyja skuadrat synojnë fitoren për të mbajtur gjallë shpresat për kualifikim në fazën finale të garës./PrizrenPress.com/

