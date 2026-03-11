14.6 C
Prizren
E mërkurë, 11 Mars, 2026
type here...

LajmeSiguri

Nxënësit e shkollës profesionale në Kijevë me iniciativë për dhurim gjaku dhe solidaritet

By admin

Nxënësit dhe mësimdhënësit e Shkollës Profesionale “Lasgush Poradeci” në Kijevë kanë prezantuar projektin e tyre humanitar dhe edukativ “Shkolla dhuron – Kosova shpëton”, në një takim me kryetarin e Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati.

Në këtë takim, nxënësit ishin të shoqëruar nga drejtori i shkollës, Burim Gashi, si dhe mësimdhënësit Liridon Thaçi dhe Pajtim Krasniqi. Ata prezantuan idenë dhe qëllimin e projektit, i cili synon të nxisë solidaritetin, humanizmin dhe përgjegjësinë shoqërore përmes aktiviteteve në komunitet.

Projekti përfshin iniciativa për dhurimin e gjakut dhe aktivitete sensibilizuese, me qëllim promovimin e vlerave qytetare dhe ndihmën për personat që kanë nevojë. Realizimi i këtij projekti është planifikuar të mbahet më 23 mars.

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, përgëzoi nxënësit dhe stafin e shkollës për angazhimin dhe kreativitetin e treguar.

“Iniciativa të tilla janë shembull i mirë i edukimit qytetar dhe dëshmojnë rolin pozitiv që të rinjtë mund të kenë në shoqëri”, tha Kastrati.

Ai gjithashtu shprehu mbështetjen e komunës për projekte që promovojnë solidaritetin, bashkëpunimin dhe ndërgjegjësimin shoqëror, duke inkurajuar nxënësit që të vazhdojnë me ide dhe aktivitete të ngjashme edhe në të ardhmen. Në këtë takim, kryetarin e shoqëronte edhe shefja e kabinetit, Blerta Krasniqi.

Pas këtij takimi, nxënësit e shkollës janë pritur edhe nga drejtoresha e Drejtorisë për Arsim dhe Edukim, Arbëreshë Krasniqi, e cila i përgëzoi për iniciativën dhe ofroi mbështetjen e drejtorisë për realizimin e projektit./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

8

Previous article
Kryeprokurori në Prizren del në aksion bashkë më Njësinë Speciale, arrestohen disa persona për fajde
Next article
Prizren, përkujtohet 27-vjetori i Betejës heroike të Jeshkovës

Më Shumë

Fokus

Vushtrria fiton derbin e madh ndaj Lirisë në Prizren

Në një ndeshje që mbajti stadiumin “Përparim Thaçi” në tension të vazhdueshëm, Vushtrria arriti të fitojë derbin ndaj Lirisë me rezultatin 1-0. Golin e vetëm...
Lajme

Parandalohen mallra kozmetike të padeklaruara në kufirin e Vërmicës

Në pikën kufitare Vërmicë, zyrtarët e doganorë kanë parandaluar një rast të tentimit për futjen e mallrave të padeklaruara në territorin e Republikës së...

Bashkimi fiton bindshëm në Tiranë

Nis ndërtimi i murit me kalldrëm përgjatë Lumbardhit në Prizren

Goli i anuluar që ndezi polemikën: Liria kundër vendimit të VAR-it në derbin me Vushtrrinë

Derbi sonte në Suharekë

Kushtetuesja vendos masë të përkohshme lidhur me dekretin për shpërndarjen e Kuvendit

Dy raste të vjedhjes në Prizren

Policia kërkon ndihmë për gjetjen e një 80-vjeçari të zhdukur në Rahovec

Homazhe në Landovicë për 28-vjetorin e “Epopesë së UÇK-së”

Dy të dyshuar kanosin zyrtarët policorë në Suharekë

Totaj kujton intelektualin prizrenas Xhemil Doda në 50-vjetorin e ndarjes nga jeta

Osmani: Kam dekretuar shpërndarjen e Kuvendit, vendi shkon në zgjedhje

U përfol si kandidat për president, deklarohet Andin Hoti: Kjo është hajgare!

Rexhepi pavarësisht dekretit: Vazhdoj të jem nënkryetare Kuvendi

Lirohet zyrtari kryesor zgjedhor në Prizren që u arrestua për falsifikim të votave

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne