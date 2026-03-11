7.2 C
Prizren
E mërkurë, 11 Mars, 2026
type here...

Sport

Ylli fiton bindshëm ndaj Apolonisë

By admin

Golden Eagle Ylli ka shënuar fitore të rëndësishme ndaj Apolonisë me rezultat 80:59, në kuadër të xhiros së gjashtë të Ligës Unike të meshkujve.

Therandasit ishin në epërsi që nga fillimi i takimit dhe kontrolluan lojën gjatë gjithë ndeshjes, duke siguruar një fitore të merituar.

Pas kësaj fitoreje, Ylli arrin në bilancin prej tri fitoreve dhe dy humbjeve, duke mbetur në garë për një vend në Final 4 të Ligës Unike./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Policia në Prizren shton kontrollet për rripin e sigurimit

Më Shumë

Fokus

Ish-zëvendësministri Hoxha: Kosova është në krah të SHBA-së, s’ka vend për panik se mund të ketë sulme

Ish-zëvendësministri i Punëve të Brendshme, Valdet Hoxha, në një prononcim për FrontOnline është deklaruar lidhur me thirrjet në rrjetet sociale ku disa përdorues serbë...
Fokus

Policia kërkon ndihmë për gjetjen e një 80-vjeçari të zhdukur në Rahovec

Policia e Kosovës ka kërkuar bashkëpunimin e qytetarëve për gjetjen e një personi të zhdukur nga zona e Rahovec. Sipas njoftimit të policisë, bëhet fjalë...

Fillojnë punimet për ndërtimin e terrenit sportiv në Polluzhë

Prizreni plaifikon zgjerimin e ndriçimit publik nëpër lagje e fshatra

Prizren, përkujtohet 27-vjetori i Betejës heroike të Jeshkovës

Ndahet nga jeta legjenda e Woodstock-ut, Country Joe McDonald

Derbi sonte në Suharekë

“Sulmi i Shqiponjave” – reflektim vizual mbi Lidhjen Shqiptare të Prizrenit

Lirohet zyrtari kryesor zgjedhor në Prizren që u arrestua për falsifikim të votave

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Adelina Ismaili: Shkurte Fejza meriton të ketë një përmendore

Nis ndërtimi i murit me kalldrëm përgjatë Lumbardhit në Prizren

Reshje të dendura bore në Prevallë, raportohen vështirësi në qarkullim

Policia në Prizren shton kontrollet për rripin e sigurimit

Lëndohen katër policë gjatë arrestimit të një 45-vjeçari në Suharekë

Sonte në Prizren, Bashkimi përballet me Vëllaznimin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne