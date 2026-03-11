Ylli fiton bindshëm ndaj Apolonisë

Golden Eagle Ylli ka shënuar fitore të rëndësishme ndaj Apolonisë me rezultat 80:59, në kuadër të xhiros së gjashtë të Ligës Unike të meshkujve.
Therandasit ishin në epërsi që nga fillimi i takimit dhe kontrolluan lojën gjatë gjithë ndeshjes, duke siguruar një fitore të merituar.
Pas kësaj fitoreje, Ylli arrin në bilancin prej tri fitoreve dhe dy humbjeve, duke mbetur në garë për një vend në Final 4 të Ligës Unike./PrizrenPress.com/
