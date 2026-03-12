7.7 C
Prizren
E enjte, 12 Mars, 2026
type here...

Lajme

Drejtori i Spitalit të Prizrenit viziton Repartin e Hemodializës në Ditën Ndërkombëtare të Veshkës

By admin

Previous article
Haxhi Avdyli ia ‘mbyll derën’ LDK-së: Jam pjesë e grupit parlamentar të LVV-së
Next article
Komuna e Malishevës nënshkruan marrëveshje për mbështetjen e fermerëve me pajisje bujqësore

Më Shumë

Lajme

Arrestohet një person në Prizren, ishte në kërkim për vrasje të rëndë nga viti 2014

Policia ka arrestuar në Prizren një nga personat më të kërkuar nga drejtësia kosovare, A. P., i dyshuar për vrasjen e rëndë të H....
Lajme

Vdes një 56-vjeçare në një aksident në Nagavc të Rahovecit

Një aksident i rëndë ka ndodhur sot në fshatin Nagavc të Rahovecit, ku një veturë ka goditur dy persona të moshës madhore Lajmin e ka...

Gjendet i vdekur Alush Kastrati nga Rahoveci

Policia heton një rast dhunimi në Rahovec, i dyshuari në arrati

Qytetarja nga Suhareka gjen 300 euro dhe i dorëzon në polici

39 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Haxhi Avdyli ia ‘mbyll derën’ LDK-së: Jam pjesë e grupit parlamentar të LVV-së

Shënohet 66-vjetori i lindjes së poetit Xhevdet Bajraj

Bashkimi fiton ndaj Junior 06

Vjen klipi i “Nan” – kënga që do të pëfaqësojë Shqipërinë në Eurovision

Suhareka konsulton qytetarët për rregulloren e menaxhimit të mbeturinave

Malisheva ia thellon krizën Prishtinës, e mposht në ‘Liman Gegaj’

Prizren/ Dorëzohet në polici një i dënuar me mbi 6 vite burg efektiv

Drini i Bardhë ndan pikët me Flamurtarin

Policia kërkon ndihmë për gjetjen e një 80-vjeçari të zhdukur në Rahovec

Vazhdojnë kërkimet për gjetjen e Alush Kastratit i zhdukur nga 7 marsi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne