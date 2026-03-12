Drejtori i Spitalit të Prizrenit viziton Repartin e Hemodializës në Ditën Ndërkombëtare të Veshkës

Në kuadër të shënimit të Dita Ndërkombëtare e Veshkës, drejtori i Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa”, Osman Hajdari, ka zhvilluar një vizitë në Repartin e Hemodializës, ku është takuar me përfaqësues të Shoqatës së Pacientëve të Kosovës (PRAK).
Në këtë vizitë morën pjesë drejtori ekzekutiv i PRAK-ut, Agron Bytyqi, drejtori i programeve Besim Kodra, si dhe kryetarja e Këshillit të Pacientëve në Komunën e Prizrenit, Vjollca Gugule.
Drejtori Hajdari ka bërë të ditur se gjatë takimit u diskutua për kushtet dhe shërbimet që u ofrohen pacientëve në dializë, sfidat me të cilat përballen ata çdo ditë, si dhe mundësitë për përmirësimin e cilësisë së kujdesit shëndetësor.
Ai theksoi se përvojat dhe sugjerimet e pacientëve janë të rëndësishme për avancimin e shërbimeve shëndetësore.
“Bashkëpunimi ynë me institucionet shëndetësore dhe organizatat që përfaqësojnë pacientët është kyç për përmirësimin e kushteve dhe avancimin e kujdesit për pacientët. Shëndeti i pacientëve tanë është prioritet i yni, andaj si menaxhment i spitalit do të vazhdojmë me investime të rëndësishme për përmirësimin e kushteve infrastrukturore”, ka deklaruar Hajdari./PrizrenPress.com/
