Në Zlipotok përkujtohet 111-vjetori i Betejës së Çanakkalasë

Në fshatin Zlipotok të Dragash është mbajtur një ceremoni përkujtimore me rastin e 111-vjetorit të Betejës së Çanakkalasë, e organizuar nga KFOR-i Turk.
Në këtë aktivitet morën pjesë kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, komandanti i Këshillit të Lartë Turk, koloneli Harun Elita?, komandanti i Njësisë së LMT-së në Dragash, Firat Kavak, si dhe qytetarë të shumtë, raporton PrizrenPress.
Me këtë rast, Xheladini theksoi rëndësinë e kujtimit të sakrificës së banorëve të kësaj ane që morën pjesë në këtë betejë historike.
“Me respekt dhe mirënjohje të thellë nderuam sakrificën e qindra bijve të kësaj ane, shqiptarë dhe goranë, që lanë vendlindjen e tyre dhe u nisën për të luftuar për liri dhe dinjitet, në mbrojtje të vlerave dhe idealeve të lirisë gjatë Betejës së Çanakkalasë. Kujtimi për ta është amanet që duhet ta ruajmë dhe ta përcjellim brez pas brezi”, ka thënë ai.
Gjatë ceremonisë, kryetari Xheladini dhe koloneli Elita? vendosën kurora lulesh në pllakën përkujtimore në Zlipotok, në shenjë nderimi për dëshmorët e kësaj beteje./PrizrenPress.com/
