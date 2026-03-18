Kulture

Ndahet nga jeta arkeologu Luan Koçbashliu

By admin

Ministrja e Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogujevci, ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta të arkeologut të shquar, Luan Koçbashliu.

Në telegramin e ngushëllimit drejtuar familjes Koçbashliu, ajo vlerësoi lart kontributin e tij në institucionet e trashëgimisë kulturore, me theks të veçantë në Qendrën Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren.

Bogujevci theksoi se Koçbashliu ishte një ndër arkeologët e gjeneratave të para në Kosovë, ndërsa puna dhe përkushtimi i tij, sipas saj, do të mbeten frymëzim dhe shembull për brezat e rinj.

“Në këto momente të vështira, ju shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes, miqve dhe gjithë komunitetit”, thuhet në telegramin e ministres.

