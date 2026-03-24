Krusha e Madhe përkujton dëshmorët me dhurim gjaku dhe fidanë |VIDEO

Pavarësisht se vitet kalojnë, muaji mars mbetet i rëndë për banorët e Krushës së Madhe të Rahovecit. Atë pranverë të hershme, 27 vjet më parë, serbët vranë e masakruan 241 banorë të fshatit dhe shumë mysafirë që ishin strehuar aty.

Edhe më tej, në varrezat e dëshmorëve dhe martirëve janë 64 varre në pritje për një emër dhe një epitaf.

Plagët e luftës janë të vështira për t’u mbyllur në Krushë të Madhe, Krushë të Vogël e shumë fshatra të tjerë të rajonit të Prizrenit.

Megjithatë, banorët e Krushës së Madhe dhe të fshatrave të tjerë të kësaj komune gjejnë kurajo të dhurojnë akoma shumë për jetën. Një numër i madh i tyre, në shenjë nderimi për të rënët, kanë dhuruar gjak.

Pos dhurimit të gjakut, banorët e kësaj ane tradicionalisht, me 25 mars, një ditë para ditës së kobshme të masakrës, mbjellin lule dhe pemë, nën moton: “Një fidan, një kujtim.”

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Sekuestrohen 2 kg heroinë dhe armë pa leje në Suharekë

Më Shumë

Fokus

Totaj uron Fitër Bajramin: Solidariteti dhe vlerat njerëzore na bëjnë më të bashkuar

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka përcjellë sot një mesazh urimi për të gjithë besimtarët myslimanë me rastin e festës së Fitër...
Kulture

Modern Talking për herë të parë në Kosovë, Thomas Anders & Band do të performojnë në HardhFest

Në kuadër të edicionit të radhës, festivali Hardh Fest do të mirëpresë një nga emrat më të njohur të muzikës pop të viteve ’80....

Ndahet nga jeta arkeologu Luan Koçbashliu

Liria përmbys 2 Korrikun, fiton tri pikë të mëdha

Policia shqiptoi rreth 2,500 gjoba trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Anderson e Wooten mungojnë ndaj Prishtinës, rikthimi i tyre pritet shpejt

Përfundon asfaltimi i rrugës “Xhemë Gostivari” në Prizren

Bashkimi triumfon në kryeqytet

150 pako ushqimore për familjet në nevojë në Malishevë

Aksident tragjik në Prizren: Humb jetën një 29-vjeçar pas përplasjes me motoçikletë

Arrestohet i dyshuari për aksidentin me fatalitet në rrugën Prizren–Gjakovë

Totaj priti Igballe Rogovën/Do të forcojmë mekanizmat kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore

Ministria e Mbrojtjes mbajti takim në Prizren për rekrutimin në FSK

Sot 27 vjet nga ndërhyrja e NATO-s, lufta dhe liria e Kosovës

Nga sot nis pranvera

Malisheva rikthehet te fitoret, “shokon” Llapin

