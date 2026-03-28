Ankohet Ismet Munishi: “Istogu ish shndërru në Kandahar, kurrë s’kam pa diçka të tillë”

Gjatë ditës së sotme, Liria e Ismet Munishit ishte mysafire e Istogut në Ligën e Parë.

Ndeshja u luajt në kuadër të xhiros së 26-të të Ligës së Parë, shkruan “Gazeta Express”.

Në fushë, takimi u mbyll me barazim prej 2-2, një rezultat që i lëndon mundësitë e Lirisë për një vend në Superligë sezonin e ardhshëm.

Por, më shumë se rezultati në fushë, vëmendje morën gjestet e pahijshme të tifozëve istogas në tribuna.

Ata përveçse e ofenduan Ismet Munishin, trajnerin e Lirisë, raportohet se edhe e gjuajtën edhe me këpucë.

Pas ndeshjes, reagoi edhe vetë trajneri Munishi.

Ai u çuditë me sjelljen e tifozëve të Istogut, teksa tha se e ka përjetuar tmerrin më të madh në karrierën e tij.

Postimi i tij i plotë:

“Ni klub si Istogu dhe ni qytet me shume vlera mu shëndërru në Kandahar , nuk po kuptoj pse !

Sot kom përjetu tmerrin dhe turpin me te madh prej që jom ne Sport .

I falemderoj lojtarët dhe stafin e klubit Fc Liria që ishin tepër dinjitoz përball sharjeve dhe provikimeve të të gjithë akterve te klubit kundërshtarë .

Lufta vazhdon”, ka shkruar Munishi.

Pas këtij barazimi, Liria e tij është e katërta me 50 pikë, katër më pak se Vushtrria që është e para – me një ndeshje më pak.

Dinamo Ferizaj është i dyti me 53 pikë, teksa vendi i tretë i përket Feronikelit ’74 me 51 pikë.

Poshtë Lirisë është Vëllaznimi, i cili në rast fitoreje këtë fundjavë, do të dalë në vendin e katërt, duke e kapërcyer Lirinë.

