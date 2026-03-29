101 vjet nga vrasja e Bajram Currit, figura që la gjurmë në historinë kombëtare

Ai u vra më 29 mars 1925 në Grykën e Dragobisë nga forcat e lidhura me Ahmet Zogu, ndërsa rrethanat e sakta të vdekjes së tij vazhdojnë të diskutohen edhe sot.
Bajram Curri ishte udhëheqës popullor dhe ushtarak, i përfshirë në ngjarje kyçe historike si Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe kryengritjet për pavarësi.
Ai kontribuoi në organizimin e rezistencës kundër pushtuesve dhe në mbrojtjen e çështjes kombëtare shqiptare, duke mbetur një simbol i qëndresës dhe përkushtimit ndaj atdheut.
