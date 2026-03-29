Sonte derbi në Prizren: Bashkimi synon vazhdimësinë ndaj Yllit

Sonte në Prizren zhvillohet derbi i javës së 26-të në elitën e basketbollit kosovar, ku Bashkimi pret në shtëpi Golden Eagle Ylli, në një përballje që pritet të sjellë intensitet dhe rivalitet të madh në parket, raporton PrizrenPress.
Prizrenasit hyjnë në këtë ndeshje me synimin për të vazhduar formën pozitive dhe për të mbajtur pozitat e larta në tabelë, ndërsa në anën tjetër Ylli kërkon të bëjë hapin e rëndësishëm në transfertë dhe të rikthehet te rezultatet pozitive në këtë fazë të kampionatit.
Takimi zhvillohet në palestrën “Sezai Surroi” nga ora 19:30 dhe pritet të jetë një duel i fortë, ku të dy skuadrat kanë objektiva të qarta për vazhdimin e sezonit./PrizrenPress.com/
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/