Prizren
Kuvendi i Malishevës miraton planin e punës, listën e pronave dhe shqyrton financat

Kuvendi i Komunës së Malishevë, nën drejtimin e kryesuesit Fatmir Ademaj, ka mbajtur mbledhjen e dytë të rregullt për këtë vit, ku janë trajtuar një sërë çështjesh me rëndësi për funksionimin e institucionit dhe interesin e qytetarëve.

Sipas njoftimit të komunës, pas miratimit të procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara, kuvendi ka miratuar planin e punës për vitin 2026. Gjithashtu, pas shqyrtimit, është aprovuar edhe lista e pronave të paluajtshme komunale për dhënie në shfrytëzim gjatë këtij viti.

Në të njëjtën mbledhje, anëtarët e kuvendit kanë shqyrtuar edhe raportin financiar për vitin 2025, duke analizuar të hyrat dhe shpenzimet komunale.

Po ashtu, janë marrë vendime për formimin e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB), si dhe Komisionit Komunal të Aksionarëve për SHA “Stacioni i Autobusëve” dhe SHA “Eko Regjioni”, njësia në Malishevë.

Kuvendi ka miratuar edhe komisionin për organizimin e zgjedhjeve në Këshillat Lokalë, ndërsa ndër vendimet e tjera është përfshirë subvencionimi i stacionit të autobusëve dhe ndarja e një parcele për grumbullimin e mbeturinave inerte. Për një parcelë tjetër është marrë vendim për bashkim, në kuadër të një procedure juridike pronësore.

Në fund të mbledhjes, në nderim të viktimave të luftës dhe në prag të përvjetorit të Masakra e Burimit, është mbajtur një minutë heshtje./PrizrenPress.com/

Liria vë në shitje fanella për kauzë humanitare në bashkëpunim me Down Syndrome Kosova
Në Retijë dhe Opterushë përkujtohen dëshmorët dhe martirët e lirisë

Sëpata 8,000-vjeçare e Neolitit ruhet në Muzeun Arkeologjik të Prizrenit

Në Muzeun Arkeologjik të Rajonit të Prizrenit ruhet një nga artefaktet më të vjetra dhe më të çmuara të trashëgimisë kulturore: një sëpatë guri...
Ylli i bashkohet Pejës në finale

Golden Eagle Ylli është finalisti i dytë i Ligës Unike. Therandasit në gjysmëfinale fituan ndaj Besëlidhjes me rezultat 63:76. Të enjten do të zhvillohet ndeshja për...

Identifikohet 70-vjeçari që u gjind pa shenja jete dje në Prizren

Sytë e gjithë shqiptarëve në Varshavë

Recidivisti suharekas: Sulmuesi i “mprehtë”, cak policinë (Video)

Kujtohet Komandant Malisheva në 25-vjetorin e rënies

Një qiell për Ajvaz Shehun

Drini i Bardhë kërkon të forcojë pozitën ndaj Kosovës VR

Latifi përkujton 49 martirët e Brestocit në 27-vjetorin e rënies

Shënohet Dita Botërore e Tuberkulozës në Prizren, 66 raste të regjistruara në vitin 2025

Qeveria merr vendim për pagën e 13-të

Liria lëshon fitoren në Istog

Nisin punimet për rregullimin e rrugëve në lagjen “2 Korriku” në Prizren

Komuna e Prizrenit synon thellimin e bashkëpunimit me “Autostrada Biennale”

I moshuari gjendet pa shenja jete në rrugë në Prizren – Policia kërkon ndihmë për identifikim

Masakra e Krushës së Madhe, Latifi: Rrënjët e lirisë thellohen nga gjaku që u derdh

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

