Në Retijë dhe Opterushë përkujtohen dëshmorët dhe martirët e lirisë

Në Retijë dhe Opterushë janë zhvilluar aktivitete përkujtimore në nderim të dëshmorëve dhe martirëve të lirisë, ku morën pjesë familjarë, bashkëluftëtarë, përfaqësues institucionalë dhe qytetarë, raporton PrizrenPress.
Në Retijë, u përkujtuan 3 dëshmorët, 17 martirët e rënë dhe 2 të zhdukurit, duke rikujtuar sakrificën e tyre për lirinë e Kosovës.
Kryetari i Komunës së Rahovec, Smajl Latifi, theksoi se dhimbja dhe krenaria bashkohen në kujtim të atyre që ranë për liri.
“Serbia fashiste përdori taktika mizore duke vrarë, masakruar dhe dëbuar civilë të pafajshëm, pa kursyer askënd”, theksoi Latifi.
Në Opterushë, u përkujtuan 5 dëshmorët dhe 27 qytetarët e paarmatosur që u vranë dhe u masakruan, ndërsa katër prej tyre ende mbeten të pagjetur.
Latifi u shpreh se Opterusha mbetet plagë e hapur e historisë sonë dhe se sakrifica e tyre përbën themelin e lirisë së sotme.
Në të dyja fshatrat u theksua rëndësia e ruajtjes së kujtesës historike dhe nderimit të përhershëm të të rënëve për liri./PrizrenPress.com/
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/