6.1 C
Prizren
E martë, 31 Mars, 2026
type here...

FokusSport

Liria vë në shitje fanella për kauzë humanitare në bashkëpunim me Down Syndrome Kosova

By admin

FC Liria ka njoftuar vënien në shitje të fanellave të klubit në kuadër të një iniciative humanitare, në bashkëpunim me Down Syndrome Kosova.

Fanellat janë realizuar me numër të kufizuar dhe përfaqësojnë një projekt me vlerë sociale, pasi dizajni i tyre është krijuar nga persona me sindromën Down, duke përcjellë mesazh përfshirjeje dhe solidariteti.

“Fanellat e klubit tashmë kanë dalë në shitje, në numër të limituar”, njofton klubi, raporton PrizrenPress.

Klubi prizrenas thekson se kjo iniciativë shkon përtej aspektit sportiv.

“Këto fanella nuk janë veç simbol i klubit – dizajni i tyre është krijuar nga personat me sindromën Down, dhe janë një mundësi për të dhuruar dashni, përkrahje dhe shpresë për ata që kanë më së shumti nevojë”, ka bërë me dije klubi.

Të gjitha të hyrat nga shitja do të dedikohen për mbështetjen e shërbimeve terapeutike të qendrës së Down Syndrome KosovaPrizren.

“Çdo fanellë është një mbështetje e drejtpërdrejtë për personat me sindromën Down”, thuhet në njoftim, ku gjithashtu bëhet e ditur se çmimi minimal është 25 euro.

Fanellat mund të sigurohen pranë qendrës së Down Syndrome Kosova në Prizren, ndërsa për informacione shtesë qytetarët mund të kontaktojnë përmes mesazheve direkte.

“Bashkë jemi më të fortë”, përmbyllet njoftimi./PrizrenPress.com/

Previous article
Olimpiada e Kimisë mbahet me sukses në Suharekë
Next article
Kuvendi i Malishevës miraton planin e punës, listën e pronave dhe shqyrton financat

Më Shumë

Sport

Sonte Sllovaki-Kosovë

Kombëtarja e Kosovës në futboll, sonte luan njërën ndër ndeshjet më të rëndësishme në historinë e tyre. Dardanët do të përballen me Sllovakinë në Bratislavë...
Lajme

Shpallje të pavlefshme nga Kenan Idrizaj

Kenan Idrizaj, shpall të pavlefshme diplomat e mëposhtme: Diplomën e Fakultetit Juridik (Bachelor) – Kolegji "Fama". Diplomën Master, drejtimi: E Drejta Penale – Kolegji "Fama". Diplomën Master,...

Përurohet Qendra Sportive në Bukosh

Mbrojtja e të akuzuarve kërkon nga Apeli aktgjykim lirues ose rigjykim për “Kobrën” dhe tjerët, Prokuroria dhe pala e dëmtuar ashpërsim të dënimit

S’ka pushim për Drinin e Bardhë, fokusi te sfida e radhës në Pozheran

Ismet Munishi ‘braktis’ studiot: Kosovë–Turqi shijohet me zemër, jo me mikrofon

Përkujtohen 68 të vrarët e masakrës së Fortesës

Ligjëratë informuese për tuberkulozin me nxënës në Rahovec

61 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, afro 1.800 tiketa të shqiptuara

Krusha e Madhe përkujton dëshmorët me dhurim gjaku dhe fidanë |VIDEO

Kosova mbyll stërvitjet zyrtare, gati për duelin vendimtar ndaj Turqisë

Mbrojtja: Asnjë provë kundër Thaçit, kërkohet lirimi i menjëhershëm

Pa gola në “Përparim Thaçi”: Prizreni dhe Rilindja 1974 ndajnë pikët

Suhareka synon forcimin e bashkëpunimit ndërkomunal me Fellbach dhe Meissen

“Shpërthen” Drini i Bardhë, spektakël në Gjonaj

I moshuari gjendet pa shenja jete në rrugë në Prizren – Policia kërkon ndihmë për identifikim

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne