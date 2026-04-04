35 aksidente me të lënduar dhe 2,233 tiketa trafiku në 24 orët e fundit

Policia e Kosovës ka bërë të ditur statistikat e përgjithshme nga raporti i 24 orëve të fundit.
Sipas raportit, në këtë periudhë nuk është shënuar asnjë aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 35 aksidente trafiku me të lënduar dhe 40 aksidente me dëme materiale.
Po ashtu, policia ka shqiptuar 2 mijë e 233 tiketa trafiku.
Në 24 orët e fundit janë arrestuar 19 persona, shtatë janë dërguar në mbajtje, asnjë person nuk është ndaluar në ndalim policor, ndërsa tre persona janë në vuajtje të dënimit.