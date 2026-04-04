Prizren
Hedhja e mbeturinave në Dobërdelan, Muharremaj paralajmëron ndëshkime

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka reaguar ndaj hedhjes së paligjshme të mbeturinave inerte në fshatin Dobërdelan, duke paralajmëruar masa ndëshkuese për autorët.

Sipas tij, kjo zonë në fshatin Dobërdelan është pastruar disa herë.

“Por dikush po mendon që situatën e shfrytëzon dhe i shpëton dënimit, me hudhje të mbeturinave inerte, vend e pa vend”, ka deklaruar Muharremaj, raporton PrizrenPress.

Ai ka bërë të ditur se rasti tashmë është identifikuar nga institucionet përkatëse dhe ka kërkuar veprim të menjëhershëm nga autori. “E ftojmë autorin (tash i njohur për institucionet përkatëse) t’i largoj menjëherë dhe natyrisht me mosveprim do ta marrë gjobën e merituar sipas ligjit”.

Duke folur për situatën e përgjithshme, Muharremaj ka theksuar se mbeturinat mbeten shqetësim i përbashkët. “Situata me sasinë e mbeturinave në qytet e kudo në fshatra është ende shqetësim i yni i përbashkët”.

Ai ka përmendur edhe zhvillimet e fundit lidhur me tarifën e shërbimit, duke falënderuar Asamblenë Komunale për vendimin e marrë. “E falënderoj Asamblenë Komunale që dje votoi për ndryshim të tarifës”.

Megjithatë, sipas tij, EKO-Regjioni ka shprehur shqetësime lidhur me këtë vendim. “EKO-Regjioni doli me një njoftim të ri, që çmimi prej 6 euro nuk është i mjaftueshëm për ta menaxhuar përballjen me situatën e re”.

Muharremaj ka theksuar se çështja nuk duhet të politizohet. “Kjo situatë, aspak nuk është politike dhe s’kemi nevojë ta ngarkojmë qytetarin me debate që prodhojnë ndasi të panevojshme”.

Ai ka vlerësuar punën e ndërmarrjes dhe ka kërkuar bashkëpunim për gjetjen e zgjidhjes. “EKO-Regjioni ka bërë punë të shkëlqyeshme gjithmonë dhe mendoj se duhet ta ndihmojmë në gjetjen e zgjidhjes”.

Në fund, kryetari i Suharekës ka bërë thirrje për dialog dhe vendimmarrje të përbashkët. “Unë ju ftoj që bashkë edhe më tutje ta gjejmë zgjidhjen e re… E ftoj Asamblenë Komunale që bashkë ta analizojmë dhe të vendosim për situatën e re”./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

