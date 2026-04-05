9.6 C
Prizren
E hënë, 6 Prill, 2026
type here...

FokusSport

Peja 03 barazon serinë finale ndaj Bashkimit

By admin

Peja 03 e ka barazuar serinë finale ndaj Bashkimit në Superligën e Kosovës te Femrat.

Vashat pejane fituan në ndeshjen e dytë finale me rezultat 65-55.

Paige Powell me 21 pikë e 10 kërcime dhe Adrienne Godbold me 15 pikë, ishin dy lojtaret e dalluara te fitueset sonte.

Seria aktuale barazohet 1-1 dhe ndeshja e tretë dhe e katërt zhvillohen në Prizren./PrizrenPress.com/

Previous article
I jepet lamtumira e fundit ushtarit të UÇK-së Bajram Ramë Sylejmani në Guri të Kuq
Next article
Vllaznia përmbys Drinin e Bardhë

Më Shumë

Sport

Përballje të jashtëzakonshme në javën e 27-të të Superligës

Java e 27-të në ProCredit Superligë pritet të sjellë super përballje dhe sfida shumë të rëndësishme para fillimit të garave shtesë. Trepça dhe Bashkimi kanë...
Fokus

Rahoveci pret Trepçën në “Mizahir Isma”, vendasit kërkojnë fitore jetike

Në kuadër të xhiros së parafundit të Superliga e Kosovës në basketboll, sot zhvillohet përballja ndërmjet Rahovecit 029 dhe Trepçës. Ndeshja do të luhet në...

Kuvendi i Malishevës miraton planin e punës, listën e pronave dhe shqyrton financat

Asgjësohet një mjet i dyshuar i pashpërthyer në një fushë të Rahovecit

Kirurgjia e kancerit të mushkërive e sigurt edhe për mbi 80-vjeçarët

Qeveria mblidhet sot, në fokus masat e përkohshme për produktet bazë

Malisheva kujton dëshmorët Jahir Mazreku, Hysen e Maliq Sopaj dhe Shaqir Paçarizi

Gjendet pa shenja jete një 53-vjeçar në Prizren

Në gjendje të dehur shkaktoi aksident në Prizren, i lënduar rëndë dërgohet për tretman në QKUK

Komuna e Malishevës hap thirrjen për aplikim për mjete bujqësore

Dita historike: krejt sytë kah Kosova

Quni ngre alarmin për çmimet e karburanteve: Ndikojnë në sigurinë kombëtare

Arrestohet në Prizren një 50-vjeçar, ishte në kërkim dhe i dënuar për mashtrim

Pianistja Riola Susuri përfaqëson Prizrenin në koncert gala në Madrid

18 vjeçari nga Opoja e Dragashit humb jetën tragjikisht në një aksident në Austri

27 vjet nga masakra në Pastasellë të Rahovecit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne