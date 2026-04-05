Peja 03 barazon serinë finale ndaj Bashkimit

Peja 03 e ka barazuar serinë finale ndaj Bashkimit në Superligën e Kosovës te Femrat.
Vashat pejane fituan në ndeshjen e dytë finale me rezultat 65-55.
Paige Powell me 21 pikë e 10 kërcime dhe Adrienne Godbold me 15 pikë, ishin dy lojtaret e dalluara te fitueset sonte.
Seria aktuale barazohet 1-1 dhe ndeshja e tretë dhe e katërt zhvillohen në Prizren./PrizrenPress.com/
